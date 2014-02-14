Булатов заявляє, що невідомі погрожують розправою його родині

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це він сказав сьогодні в ефірі Польського радіо.

"У деяких СМС отримую жахливі погрози, що відріжуть вуха також моїм дітям. Бажають, аби батьки тяжко помирали від раку, аби кров лилася в нашій родині", - розповів він, зауваживши, що погрози отримує вже довгий час.

"І це все стосується не лише мене, але - щонайгірше - моїх найближчих", - сказав він.

Булатов сказав, що не знає, хто є автором цих повідомлень.

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Він також розповів, що під час викрадення в Києві зізнався своїм викрадачам у співробітництві з американською розвідкою через сильні тортури, наголосивши, що це насправді є брехнею.

"Біль був настільки сильним, що в камеру говорив власне такі речі, що я є американським агентом, співпрацюю з Центральною розвідкою США, що отримую від них гроші. Але зараз мушу сказати, що це, звичайно, неправда. Так говорив лише тому, що мене дуже сильно катували", - сказав Булатов.

Лідер Автомайдану, котрий виїхав з України 2 лютого, також відзначив, що не може зараз повернутися додому через можливе переслідування з боку правоохоронців.

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Він нагадав, що проти нього порушена кримінальна справа за організацію масових заворушень, звернувши увагу на те, що, власне, тоді перебував у полоні викрадачів.

"22 січня мене викрали, а 24 січня, за даними влади, я організував масові заворушення. І таких прикладів "бєзпредєлу" є дуже й дуже багато в Україні", - відзначив Булатов.

Лідер Автомайдану також сказав, що підтримує своє "нормальне функціонування" завдяки величезній кількості ліків.

"Лікарі мені говорили, аби ще 10 днів нічого не робив та навіть не читав, але не можу цього робити. Роблю це для України та для українців і вважаю, коли в Україні відбувається війна, не можна сидіти та нічого не робити, і тому використовую кожну можливість і роблю те, що можу", - сказав він, зазначивши, що навмисне заїхав до Польщі, аби дати інтерв'ю Польському радіо по дорозі з Литви до Берліна.

Як повідомляв УНІАН, Булатова викрали 22 січня, а 30 січня його знайшли в селі Вишеньки Бориспільського району. Як заявив сам активіст, невідомі били його, катували, порізали йому вухо і навіть розпинали – у нього проколи на руках. Його було госпіталізовано до столичної приватної клініки.

За фактом зникнення Булатова відкрито кримінальне провадження за ч. 2. ст. 146 Кримінального кодексу України "Незаконне позбавлення волі або викрадання людини".

Крім того, Булатова було оголошено в розшук, і він фігурує у кримінальному провадженні за фактом масових заворушень (ст. 294 УК) як підозрюваний.

2 лютого Булатов відбув на лікування до Вільнюса.