Янукович виступає за проведення референдуму з "найболючіших питань"

Про це він сказав в інтерв'ю журналісту Віталію Коротичу, яке транслював телеканал «Інтер».

Янукович висловив незадоволення тим, що у Верховній Раді не підтримують ідею позбавлення народних депутатів привілеїв, а також часткового зняття з них недоторканності.

«Ну як може бути народний депутат недоторканним, щоб до нього ніхто не підійшов?», - зауважив Президент.

«Коли кажуть про європейські стандарти і про демократію, а не голосують про зняття недоторканності чи про зняття привілеїв чи пільг, що це означає? Що це об’єднуються навколо власних інтересів і власні інтереси перемагають там, під куполом, інтереси українського народу. Отої купки людей, 450 депутатів, перемагають 46 мільйонів. Уявіть собі!», - обурився Президент.

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Янукович повідомив, що має величезну кількість листів, звернень громадських об’єднань, окремих громадян.

«Прийняти рішення і в решті-решт провести загальнонаціональний референдум по більш болючим питанням, які сьогодні хвилюють український народ. Я не можу сьогодні по закону заборонити це, коли люди почнуть згуртовуватись навколо цих питань і створювати такі ініціативні групи і збирати підписи людей…», - сказав Янукович.

Він пообіцяв, що підтримає ідею референдуму, якщо буде відповідна ініціатива.

«Як тільки це буде зроблено, як тільки люди об’єднаються і поставлять це питання – буде референдум», - наголосив Президент.