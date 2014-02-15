У Сенаті США з'явився проект резолюції по Україні

Відповідний документ під номером №357 вніс голова Сенатського комітету з закордонних відносин сенатор-демократ Роберт Менендс, повідомляє Голос Америки.

Проект резолюции также призывает Администрацию президента США Барака Обамы усилить правительственные программы в поддержку демократии и прав человека в Украине.

Кроме того, авторы документа обращаются к правительству США с просьбой "немедленно пересмотреть финансирование любых организаций в Украине, которые принимают участие в репрессивных действиях, нарушающих гражданские, или человеческие права украинцев"​​.

Проект резолюции призывает Миссию США в ОБСЕ "использовать ресурсы и механизмы ОБСЕ для наблюдения за проблемами с правами человека, и их решения".

Авторы проекта резолюции Сената просят Госдепартамент США "немедленно рассмотреть введение целевых санкций, включая отмену виз и замораживание активов относительно причастных к применению насилия со стороны государства к мирным протестующим, журналистам и другим членов гражданского общества".

"Правительство США должно призвать власти Украины определить местонахождение пропавших и освободить политических заключенных, включая бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко, и привлечь к ответственности виновных во внесудебных действиях".

Документ также советует правительству США "тесно сотрудничать с ЕС, чтобы изменить и поддержать его усилия в Украине"; и поддержать заявление Совета по иностранным делам ЕС от 10-го февраля, которое призвало к "созданию нового представительного правительства; конституционной реформы, которая вернет баланс сил, подготовке к свободным и честным президентским выборам, которые помогут вернуть Украину назад на путь реформ".