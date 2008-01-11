Ключковський розуміє, що тільки Бог знає, як поведеться БЮТ
Депутат розмірковує над проектом закону
Жодних політичних підстав немає для того, щоб народні депутати від коаліції не підтримали законопроект “Про Кабінет Міністрів України”, внесений Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ на розгляд Верховної Ради України.
Про це в інтерв’ю УНІАН заявив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, член фракції “Наша Україна-Народна самооборона” Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ.
За його словами, ухвалення такого закону було передбачено коаліційною угодою.
На запитання, чи можуть народні депутати від БЮТ не підтримати цей проект закону, оскільки у ньому йдеться про зменшення повноважень уряду, Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ відповів: “Все може бути. Бо може точно знати, що буде, лише Господь Бог”. При цьому він висловив переконання, що “жодних політичних підстав для непідтримки даного законопроекту немає”.
Депутат зазначив, що виписана в законопроекті норма про виняткове право Президента України вносити кандидатуру прем’єр-міністра на затвердження ВР повертає в конституційне русло ситуацію, що виникла після прийняття закону про Кабмін парламентом минулого скликання. За його словами, у законопроекті передбачено підстави, за якими Президент може вмотивовано відмовитись вносити кандидатуру на посаду прем’єр-міністра, запропоновану коаліцією. Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ підкреслив, що на сьогодні у законодавстві немає чітко виписаного положення, як має діяти глава держави у ситуації, коли коаліція пропонує на дану посаду людину, в якої непогашена судимість, або яка немає освіти, щоб обіймати цю посаду, або має “явно приховані доходи”.
Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ вважає, що норма законопроекту про те, що за поданням прем`єр-міністра парламент може призначати міністрами не більше двох осіб, які не очолюють міністерства, дасть змогу уникнути певних політичних ризиків.
Він не виключив ситуацію, що може бути збільшена кількість “міністрів з портфелями, але без міністерств, щоб в уряді перекачувати голоси в якийсь бік при вирішенні та голосуванні за принципові питання”. Депутат нагадав, що в попередньому уряді таких міністрів було два - міністр Кабінету Міністрів України та міністр у зв’язках з Верховною Радою.