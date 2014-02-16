Екс-посол США: якщо в Україні не стартує справжній політичний процес, протести почнуться знову
Якщо найближчим часом в Україні не почнеться "справжній політичний процес", напруженість на вулицях Києва та в інших містах України, ймовірно, зросте з новою силою.
Таку думку висловив екс-посол США в Україні Стівен Пайфер в своєму блозі Twitter, пише Українська правда.
За його словами, амністія щодо активістів Майдану, звільнення будівлі КМДА, вул.Грушевського мають знизити напругу в Києві.
"Але залишається питання: чи готовий президент Янукович до участі в справжньому діалозі і чи готовий на реальні поступки у відповідь на вимоги опозиції і Майдану?", - зазначив Пайфер.
Також він упевнений, що "якщо справжній політичний процес не стартує, напруженість на вулицях Києва та в інших містах України, ймовірно, зросте знову".
При цьому Пайфер висловився на підтримку візових та фінансових санкцій для України з боку США та ЄС, однак підкреслив: "Це може допомогти, але не варто думати, що вони - чудодійний засіб, щоб вирішити проблему кризи".