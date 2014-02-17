Про виконання "закону про амністію" заявляють у п’яти обласних прокуратурах

Про це повідомляється на сайтах відповідних обласних прокуратур.

Зокрема, прокуратура Волині заявляє, що вже виконала вимоги даного закону, закривши кримінальне провадження за фактом заблокування військової частини внутрішніх військ МВС України у місті Луцьку.

У Запорізькій області процесуальний прокурор виніс постанову про закриття кримінального провадження за фактом блокування 26 січня цього року проїжджої частини проспекту Леніна (ч.1 ст.279 КК України).

Окрім того, група процесуальних прокурорів готує клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності 49 осіб, яким було повідомлено про підозру у спробі захоплення будівлі Запорізької облдержадміністрації та організації масових заворушень (ч.2 ст.15, ч.1 ст.341 та ч.1 ст. 294 КК України).

У Миколаївській області на виконання вимог "закону про амністію" кримінальне провадження за фактом публічних закликів до захоплення приміщення Миколаївської ОДА, яке перебувало у провадженні слідчого підрозділу ММУ УМВС України в Миколаївській області, закрито процесуальним керівником.

Прокуратурою Івано-Франківської області сьогодні закрито 5 кримінальних проваджень, які підпадають під дію закону. Це, зокрема, кримінальні провадження, розпочаті за фактом захоплення Івано-Франківської ОДА, блокування виїзду з військової частини в м. Калуш, та блокування вул. Чорновола у м. Івано-Франківську, вчинення хуліганських дій.

Раніше повідомлялося, що прокуратура Черкаської областіподала до Соснівського райсуд клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності 66 учасників штурму черкаської ОДА.