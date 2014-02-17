Черкаська прокуратура просить звільнити від кримінальної відповідальності 66 підозрюваних у заворушеннях

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Черкаської області, на виконання Закону України «Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань», до Соснівського райсуду Черкас прокурором внесені клопотання про звільнення 66 підозрюваних у вчиненні 23 та 27 січня 2014 року масових заворушеннях та захопленні Черкаської облдержадміністрації від кримінальної відповідальності. Наразі клопотання розглядаються у суді.

Читайте такожЗакон про амністію набуває чинності з 17 лютого - генпрокурорЯк повідомляв УНІАН, у Черкасах ввечері 23 січня активісти намагалися захопити приміщення Черкаської облдержадміністрації, однак їм завадили правоохоронці. Слідчим відділом Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС в Черкаській області зареєстровані кримінальні провадження, передбачених ч.1 ст.294, ч.2 ст.341 (масові заворушення, захоплення державних будівель) Кримінального кодексу України, за фактом масових заворушень та блокування 23 січня адмінбудівлі Черкаської ОДА. За штурм Будинку рад міліція затримала та заарештувала 48 активістів.

27 січня вночі невідомі особи провели другу спробу захоплення будівлі Черкаської ОДА. Перед цим на Соборну площу приїхали учасники столичного Автомайдану. На захист будівлі вибігли бійці «Беркуту», які розігнали активістів Автомайдану і затримали 12 осіб.

Генеральний прокурор України Віктор Пшонка 16 лютого 2014 року повідомив про введення в дію з 17 лютого Закону України «Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань», який передбачає звільнення від кримінальної відповідальності та покарання осіб, які вчинили в період з 27 грудня 2013 року по 2 лютого 2014 року злочини, передбачені статтею 1 цього Закону, закриття відповідних кримінальних проваджень, а також звільнення від адміністративної відповідальності осіб, до яких застосовано адміністративний арешт.