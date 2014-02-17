Прокуратура вирішила «доопрацювати» справу активістки луцького Євромайдану

Як повідомляє Радіо Свобода, прокуратура Луцька забрала подання «для доопрацювання». Справу, відкриту за статтею «хуліганство» проти Москвич як організатора акції «Бізнес на крові», прокурори не закрили.

Біля приміщення Луцького міськрайонного суду відбувалася акція з вимогою закрити справу проти Москвич. Згодом акція перейшла до стін прокуратури Волинської області.

5 лютого Майя Москвич провела «екскурсію» перед установами Луцька, які належать членам Партії регіонів. За наліплені на двері наклейки і кілька відер зафарбованої в червоне води правоохоронці відкрили кримінальну справу, за якою активістці може загрожувати 4 роки позбавлення волі.

Тим часом, прокуратура закрила кримінальне провадження щодо блокування військової частини внутрішніх військ МВС у Луцьку на вулиці Лідавській. За цим провадженням, у справі блокування проходили близько півсотні осіб.