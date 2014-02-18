У Черкасах суд не змінив запобіжний захід для голови облорганізації «Свобода»

Як передає кореспондент УНІАН, до Ботнара, якого прокуратура звинувачує за трьома статтями ККУ: організація масових заворушень, блокування та штурм адмінбудівель, зокрема, Черкаської ОДА, 28 січня суд застосував запобіжний захід у вигляді тримання під цілодобовим домашнім арештом терміном на 2 місяці.

Сьогодні в суді мало відбулося слухання щодо зміни запобіжного заходу щодо Ботнара. Але, у зв’язку з тим, що колегія суддів отримала справу очільника черкаської «Свободи» лише у ході суду, засідання перенесли невизначений термін.

Під час розгляду справи очільника обласної організації «Свободи», близько 100 людей пікетували приміщення суду.

Сам же Ботнар сказав журналістам, що за три тижні перебування під домашнім арештом, з ним не було проведено жодної слідчої дії, його навіть не опитали. Прокурор на засіданні суду клопотав про перенесення розгляду цієї справи, оскільки прокуратура підготувала подання до Соснівського районного суду про закриття справи Ботнара. Але точної дати, коли з Ботнара знімуть усі звинувачення, прокурор не назвав.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаської міської організації ВО ”Свобода”, «… прокуратура та слідство саботували судове засідання, домігшись перенесення суду на невизначений термін».

За даними прес-служби, Ботнар та його захист звертатимуться до Соснівського райсуду Черкас щодо припинення кримінального переслідування Ботнара на підставі Закону «Про амністію», який набув чинності 17 лютого.