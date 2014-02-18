У Маріїнському парку сутички мітингувальників і тітушок, підпалили намет прихильників ПР
12:04, 18 лютого 2014Політика
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Мітингувальники у Маріїнському парку підпалили один із наметів прихильників Партії регіонів. Окрім того відбуваються сутички між мітингувальниками і тітушками.
Протистояння у центрі Києва
Як передає кореспондент УНІАН, наразі сутички у парку дещо вщухли, втім час від часу активісти-майданівці кидають у бік міліції петарди. У відповідь міліція відповідає пострілами з травматичної зброї, світло-шумовими гранатами, та гранатами зі сльозогінним газом.
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