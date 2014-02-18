У Маріїнському парку мітингувальники розбирають доріжки і готуються до нових сутичок

В Маріїнському парку в Києві мітингувальники готуються до нових можливих сутичок з міліцією.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, мітингувальники розбирають та розколюють на шматки цеглу, якою вимощене доріжки у парку, та складають їх купками на газонах.

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Також від житлових будинків, які розташовані поблизу парку, стягують ближче до кордону міліції металеві контейнери для сміття, які можна використовувати як схованку, з-за якої можна здійснювати атаки.