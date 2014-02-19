Мер Львова закликав силовиків повернути свою зброю на захист людей

«Гинуть насильницькою смертю люди, тисячі поранених», - написав сьогодні Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook.

Мер Львова закликав правоохоронців «повернути зброю на захист людей».

«Окремо звертаюсь до працівників силових структур у Львові. вийдіть і поверніть свою зброю на захист людей - своїх рідних, сусідів, друзів. Усвідомте - найменша агресія з вашого боку щодо людей матиме в рази сильнішу відповідь. Зупинити це буде неможливо», - зазначив Андрій Садовий.

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Він також закликав львів’ян утриматись від самосудів і «як ніколи треба тримати розум холодним».

«Лікарні готові, очікуємо сотні поранених. школи завтра будуть відкритими. рекомендую батькам супроводжувати дітей до школи та зі школи», - зазначив Садовий.