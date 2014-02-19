Активістам на Майдані бракує харчів та пального

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомлення Штабу національного спротиву.

”Потрібні бутерброди. Також закінчується паливо для генераторів – дизель і бензин. Ми звертаємося до киян із закликом про допомогу, і ця допомога потрібна буквально зараз. Ми дякуємо кожній людині, яка відгукнеться на наш заклик”, - підкреслюється в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, у центрі Києва 18 лютого між міліцією і протестувальниками почалися зіткнення. Вони спалахнули, коли протестувальники спробували пройти до будівлі Верховної Ради, а правоохоронці заблокували їм шлях.

До ранку 19 лютого кількість загиблих зросла до 25 осіб. Рахунок поранених з обох сторін йде на сотні.

На даний час правоохоронці продовжують наступ на Майдан з наміром зачистити його.