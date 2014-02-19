19 з 25 загиблих на Майдані померли від вогнепальних поранень - КМДА

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на брифінгу в. о. начальника Департаменту охорони здоров`я КМДА Алла Орешкович.

За її інформацією, зафіксовано одну смерть від отруєння чадним газом, дві - від серцевого нападу, одну - від наїзду автомобіля, дві - від проникаючих колото-різаних ран.

Орешкович зазначила, що серед 25 загиблих - 7 правоохоронців.

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Наразі у лікарнях, підпорядкованих департаменту, з вогнепальними пораненнями у важкому або вкрай важкому стані перебуває 35 учасників акцій. Загалом у важкому стані в лікарнях налічується 166 постраждалих внаслідок сутичок в центрі столиці.

Як повідомив на брифінгу заступник голови КМДА Віктор Корж, медична допомога станом на ранок 19 лютого була надана 351 учаснику масових акцій, з них 241 госпіталізований.

Найбільше госпіталізованих перебуває в 17-й лікарні – 53 особи, 6-й лікарні – 74, в Олександрівській - 12 і у лікарні швидкої допомоги - 62.

Як запевнив Корж, медичних препаратів наразі вистачає для надання необхідної допомоги.

Також, за його словами, вистачає препаратів крові.

При цьому він повідомив, що постраждалих продовжують доставляти. Наразі в центрі міста чергує 20 карет швидкої невідкладної допомоги.

“Це кількість, яка забезпечує надання допомоги потерпілим, було до 40 машин”, - зазначив він.

За його словами, через пошкодження у період активних протистоянь в центрі міста знаходиться у неексплуатаційному стані одна машина швидкої допомоги. Загалом автопарк медслужб нараховує 373 авто, зазначив він.

Також Корж повідомив, що серед постраждалих є троє неповнолітніх осіб, яким менше 17 років. Серед померлих неповнолітніх немає.

За даними Коржа, постраждали чотири журналіста, з яких один був поранений в легені. Це журналіст ”Вестей”.