У Чернівцях мітингувальники безперешкодно увійшли до ОДА

Як передає кореспондент УНІАН, кілька десятків протестувальників прорвалися через вхідні двері до ОДА. Спецпризначенці Внутрішніх військ не чинили їм опір.

Близько 5-6 тисяч людей залишаються на вулиці і скандують «Банду і зека геть!», «Папієв у відставку!».

Папієв наразі так і не вийшов до людей, незважаючи на поставлений раніше ультиматум.

Читайте такожУ Чернівцях активісти зайняли перший поверх ОДАБлизько 500 мітингувальників прорвалися до кабінету голови Чернівецької ОДА і виштовхали його на вулицю до людей. Зараз Папієва примушують на колінах покаятися перед українським народом і негайно подати у відставку. Міліція не втручається.

До протестувальників, які тримають в облозі обласну раду і ОДА вийшов голова Чернівецької обласної ради Михайло Гайничеру, який повідомив, що сьогодні на 18.00 скликається позачергова сесія облради, на яку, за його словами, будуть винесені наступні питання: 1) Визнання Народної ради України 2) Недовіра голові Чернівецької ОДА Папієву 3) Про заборону ПР на території області 4 ) звернення до правоохоронців перейти на сторону народу і повернути буковинських спецпризначенців з Києва додому 5) Про припинення дії Указів президента на території Буковини 6) Про негайну відставку Януковича.

Також, як повідомили кореспондентові УНІАН представники буковинського "Правого сектору", за їхніми даними оголошено «повну мобілізацію військового чернівецького артилерійського 300-го полку на відправлення до Києва. Групи активістів ПС терміново вирушили до місця дислокації полку, щоб заблокувати виїзд особового складу і техніки на столицю.

Як повідомляв УНІАН, у Чернівцях кілька тисяч мітингувальників понад годину блокують приміщення ОДА. Вони поставили ультиматум губернатору Михайлу Папієву: протягом 30 хвилин написати заяву про відставку і вийти з Партії регіонів, або люди почнуть знову штурмувати ОДА.

Також на цей момент сотні людей, серед яких переважно студенти, мітингують на Центральній площі міста. Частково мітингувальники перекрили вулицю Університетську, яка прилягає до Центральної площі, де розташований місцевий Євромайдан.