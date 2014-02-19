У Сумах міліція застосувала кийки та гвинтівки, мітингувальники відбиваються бруківкою

Як передає кореспондент УНІАН, правоохоронці пообіцяли протестувальникам, що пустять до будівлі делегацію для перемовин, але натомість з приміщення міськвідділу міліції вибігло близько сотні правоохоронців у шоломах та зі щитами, які почали бити людей кийками. Також близько 5 правоохоронців стріляють з гвинтівок.

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Протестувальники закидають правоохоронців камінням. Наразі є поранені з обох сторін. Протестувальники також розбирають бруківку та відтісняють міліцію у приміщення.

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Як повідомляв УНІАН, в Сумах протестувальники штурмують міськвідділ міліції. Кілька тисяч людей зламали металеву огорожу, що оточує територію міськвідділу, та зайшли на подвір`я.