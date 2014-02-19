Обвинуваченого в першому розгоні Майдану Сівковича поновлено на посаді заступника секретаря РНБО

Це випливає з відповіді прес-служби РНБО на запит РБК-Україна.

"Станом на 19 лютого 2014 року Сівковича В.Л. з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України не усунуто, у відпустці не знаходиться", - заявили в РНБО.

Читайте такожСівкович не відсторонений від роботи в РНБО, а на лікарняному - ЗМІНагадаємо, 14 грудня 2013 р. Президент Віктор Янукович указом №685/2013, відповідно до частини третьої статті 154 Кримінального процесуального кодексу України, постановив усунути Сівковича з посади заступника секретаря РНБО у зв'язку зі справою про його можливої причетності до розгону Евромайдана в ніч на 30 листопада 2013 р.

12 лютого стало відомо, що суд звільнив 7 лютого Сівковича від кримінальної відповідальності за законом про амністію.