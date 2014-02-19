У Житомирській міськраді саморозпустилася фракція ПР

Про це кореспонденту УНІАН телефоном повідомила депутат Житомирської міської ради від Партії регіонів Світлана Пивоварова.

За її словами, ”таке рішення депутати – регіонали прийняли сьогодні на засіданні фракції”.

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Як повідомляв УНІАН, вимогу саморозпуску Партії регіонів у Житомирі висунули сьогодні активісти житомирського Майдану.

Сьогодні у Житомирі близько 200 студентів провели протестну ходу головними вулицями міста в рамках акції «Житомир, вставай!».

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Також на житомирському Майдані зібрали кілька сотень підписів під зверненням до голови Житомирської ОДА Сергія Рижука та Житомирського міського голови Володимира Дебоя з вимогами «саморозпуску Партії регіонів у Житомирі та районах, заборони в регіоні діяльності цієї партії та КПУ, термінового відкликання бійців житомирського «Беркуту» з Києва, а також готовності медзакладів Житомира та області прийняти поранених під час масових акцій у столиці». Це звернення делегація від Майдану передала керівництву ОДА.