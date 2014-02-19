Омельченко закликає Макеєнка негайно відновити роботу метро

Про це Омельченко заявив УНІАН коментуючи ситуацію, що склалася з не функціонуванням метрополітену в Києві.

Читайте такожТранспортна комісія Києва: Макеєнко закрив Метро незаконно

«Моя особиста думка, як киянина. і моя особиста думка, як у минулому мера з десятьма роками правління Києвом, можу сказати.. думаю Володимир Володимирович (Макеєнко –УНІАН) не має багато досвіду і хто йому порадив… це зробити для Києва не знаю», - сказав екс-мер Києва, додавши при цьому, що він вважає таке рішення Макеєнка злочином, який може дестабілізувати ситуацію в Києві. Також Омельченко зазначив, що відповідне рішення щодо призупинення роботи метрополітену може приймати виключно Київрада колегіально на своєму засіданні. Продовжуючи тему Омельченко сказав, що заблокувавши роботу метрополітену власним рішенням Макеєнко зобов’язаний вибачатися перед киянами, оскільки 70 відсотків навантаження всього транспорту Києва бере на себе саме метрополітен.

Читайте такожКияни зможуть їздити в наземному транспорті безкоштовно, поки не відновлять роботу метро - КМДА

Як повідомляв УНІАН, голова КМДА Володимир Макеєнко доручив міському наземному транспорту працювати у посиленому режимі безкоштовно.

«За дорученням голови КМДА Володимира Макеєнка міський наземний транспорт працює в посиленому режимі безкоштовно. Залучено додатковий рухомий склад та організовано додаткові маршрути від всіх зупинок метрополітену», - йдеться у повідомленні.

У прес-службі також зазначили, що роботу Київського метрополітену, яка призупинена, буде відновлено одразу після стабілізації ситуації в Києві, про що буде повідомлено додатково.

У Києві з 15.55 18 лютого припинив роботу метрополітен.

За даними прес-служби метрополітену, причиною є “можлива загроза терористичного акту”.