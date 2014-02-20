Керівник антитерористичної операції невідомий суспільству і не буде відомий - експерт

Відмінність полягає в тому, що для цього не потрібен указ президента і затвердження Верховною Радою, йдеться у сюжеті ТСН.

Рішення про оголошення боротьби з теороризмом ухвалює керівник Антитеростичного центру при СБУ. Причому, особа керівника такого штабу залишається таємницею, пояснив Олексій Мельник, експерт центру Разумкова. Адже указ про формування штабу не підлягає оприлюдненню.

"Рішення про проведення антитерористичної операції ухвалює начальник антитерористичного центру, до речі, прізвище якого нам невідомо, тому що він призначається таємним указом президента. Тобто людина, яка сьогодні буде здійснювати оперативну діяльність, контроль усім цим процесом, вона невідома суспільству і не буде відома при цій владі", - розповів Мельник.