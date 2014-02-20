На Полтавщині активісти зупинили три автобуси з тітушками

"Чули, що міліція не пропускає людей в Київ. Вирішили з місцевими активістами піти на блок-пост ДАІ, що на початку об'їзної дороги, проконтролювати ситуацію. Раптом бачимо, по трасі на Київ, один за одним їдуть три автобуси. Номери донецькі. Вирішили зупинити і перевірити, що там за пасажири", - говорить лубенський мітингувальник Олександр Жданенко, 54 роки.

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Як повідомляє Gazeta.ua у салонах автобусів сиділо близько 80 молодих хлопців спортивної статури. З собою вони везли дерев'яні палиці і каски. Активісти конфіскували ці предмети. Тітушок вишикували біля автобусів і поставили вимогу на відеокамеру назвати ім'я та прізвище кожного, місце призначення і причину поїздки.

Активісти зазначають, що пасажири автобусів поводили себе переважно спокійно.

Автобуси відправили назад у Донецьк. До Харкова їх буде супроводжувати машина ДАІ, в якій разом з міліціонерами поїхали двоє місцевих активістів.