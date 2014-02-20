Протестувальники знову захопили Український дім, активісти переслідують тікаючих силовиків
10:02, 20 лютого 2014Політика
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Протестувальники знову захопили Український дім та відновлюють барикади біля центрального входу до нього.
Як передає кореспондент УНІАН, частина мітингувальників переслідує правоохоронців, які вибігли з Українського дому.
Як повідомляв УНІАН, ввечері 18 лютого протестувальники під натиском бійців «Беркута» залишили Український дім, який вони захопили у ніч з 25 на 26 січня.
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