Протестувальники знову захопили Український дім, активісти переслідують тікаючих силовиків

10:02, 20 лютого 2014
Політика
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Протестувальники знову захопили Український дім та відновлюють барикади біля центрального входу до нього.

Як передає кореспондент УНІАН, частина мітингувальників переслідує правоохоронців, які вибігли з Українського дому.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 18 лютого протестувальники під натиском бійців «Беркута» залишили Український дім, який вони захопили у ніч з 25 на 26 січня.

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