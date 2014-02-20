Сухий, Зарубінський, Мірошниченко, Шуфрич та інші регіонали прийшли у ВР

Про це повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook народний депутат від фракції ”УДАР” Павло Розенко.

Читайте такожЯценюк закликав усіх депутатів взяти участь у екстреному засіданні ВР ”Сухий, (Олег) Зарубінський, Мірошниченко, Шуфрич, (Ігор) Шаров, (Віталій) Грушевський та інші провідні регіонали в залі засідань ВР. Регіонали збираються у залі. Чекаємо інших”, - написав парламентарій.

Як повідомляв УНІАН, екстрене засідання ВР веде віце-спікер парламенту Руслан Кошулинський. У сесійній залі зареєструвались 227 народних депутатів.

Читайте такожУ ВР зареєструвались 227 депутатів, засідання відновлено

Сьогодні 20 лютого, народний депутат від Партії регіонів, який має неформальний вплив на кілька десятків парламентаріїв з фракції ПР, Сергій Тігіпко заявив про формування всередині фракції Партії регіонів антикризової депутатської групи для врегулювання політичної кризи в країні.