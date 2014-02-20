Тимошенко закликає опозицію не сідати за стіл переговорів з Януковичем

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну її заяву на засіданні парламенту зачитала народний депутат України Олександра Кужель (фракція «Батьківщина»).

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В заяві сказано: «Я вимагаю від опозиції більше ніколи не сідати з Януковичем за стіл переговорів. Кожен з нас, хто порушить це табу, буде спільником Януковича у вбивствах невинних людей». В заяві зазначено: «З цієї хвилини єдиною вимогою народу, громадянського суспільства, опозиції, міжнародної спільноти та кожної моральної людини може бути лише негайне усунення Януковича з посади Президента України та притягнення його до кримінальної відповідальності за організацію масових вбивств мирних громадян».

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Тимошенко закликає світових лідерів «невідкладно знайти шлях розгляду справи Януковича в міжнародному кримінальному суді з негайною ізоляцією його від мирних людей як небезпечного звіра».