Рибак виправдав свою учорашню відсутність у ВР: була температура 39-40 градусів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні ВР після того, як позафракційний депутат Олег Ляшко запропонував йому та першому заступнику голови ВР Ігорю Калєтніку написати заяви про відставку.

В той же час Рибак додав, що разом з керівниками фракцій він до 6-ї години ранку працював над угодою про врегулювання кризи.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого Верховна Рада зібралася на екстрене засідання, щоб ухвалити рішення, необхідні для зупинення кровопролиття.

Водночас це екстрене засідання ВР вів не спікер парламенту Рибак, а його заступник Руслан Кошулинський, представник «Свободи».

Депутати прийняли постанову, якою засудила застосування насильства, що призвело до загибелі громадян України, тортур, катувань та інших злочинів проти людяності.

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За відповідне рішення проголосували 236 народних депутатів України. Зокрема, постанову підтримали депутати з фракцій: «Батьківщина» - 88, партії «УДАР» - 42, ВО «Свобода» - 36, позафракційні – 35.

Також «за» проголосували 35 депутатів від Партії регіонів, які прибули на засідання (всього у фракції ПР 205 депутатів).

Жоден депутат з фракції КПУ не прийшов на екстрене засідання ВР.