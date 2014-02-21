На Меморіалі Слави у Луцьку встановлять пам’ятний знак Героям Майдану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це 21 лютого під час засідання виконавчого комітету повідомив луцький міський голова Микола Романюк.

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«Там мають бути прізвища всіх волинян, які загинули у Києві», - зазначив мер.

Окрім цього 22 лютого в Луцьку оголошено Днем жалоби. Цього дня в місто мають привезти загиблих з Волинської області для поховання.