Європейські дипломати повернулися до АП після зустрічі з активістами Майдану

Як передає кореспондент УНІАН, разом з міністрами на територію АП заїхали три мікроавтобуси із тонованим склом.

Як повідомлялося, годину тому міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський та глава німецького МЗС Франк-Вальтер Штайнмаєр поїхали обговорити з активістами Майдану досягнуті з Президентом України Віктором Януковичем домовленості.

Читайте такожВ АП домовилися про парафування Угоди з урегулювання кризи, її підпишуть сьогодні о 12.00

"Разом з Ф.В. Штайнмаєром прямуємо на зустріч з активістами Майдану, аби обговорити проект угоди", - написав тоді Сікорський у Twitter.

Сікорський разом з главами МЗС Німеччини та Франції другу добу проводить в Києві переговори з Президентом Януковичем, а також – з опозицією.

Зранку АП анонсувала, що підписання сторонами Угоди з врегулювання кризи в України відбудеться сьогодні о 12.00. Однак цей документ ще не підписано.