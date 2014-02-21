У Вінниці мітингувальники захопили офіс КПУ і спалили партійну символіку

Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники виламали двері у приміщення офісу й почали виносити на вулицю усю партійну символіку.

Портрети Леніна, бюст Сталіна, червоні прапори та іншу атрибутику і символіку Компартії люди ходою перенесли на площу Театральну, вигукуючи: «Комуняку – на гілляку».

Вже у центрі міста активісти постелили транспарант «Привіт депутатам-комуністам», і хода пройшлись ними, затоптуючи гасло.

На площі Театральній, що в центрі міста, розпалили вогонь та спалили усю комуністичну символіку.

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За словами активістів, в офісі комуністів вони не знайшли жодного Державного прапора України.

Як повідомляв УНІАН, у Вінниці учасники протесту 20 лютого зайшли у приміщення офісу Вінницької обласної організації Партії регіонів, винесли звідти усю партійну символіку та спалили. Рештки прапорів Партії регіонів були постелені на пішохідній зебрі в центрі міста й люди ходили по цих прапорах. Також вінничани вчора зробили опудало Президента Віктора Януковича й спалили його під скандування: «Зеку – Смерть!».