Клюєв каже, що в мітингувальників і міліцію вчора стріляли провокатори
Глава Адміністрації Президента Андрій Клюєв вважає, що події 20 лютого, коли загинули від вогнепальних поранень кілька десятків протестувальників та правоохоронців, були організовані провокаторами.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам .
”Я вчора без десяти вісім зайшов до себе в кабінет ... Чув стрілянину, ці кулі літали, як бджоли. Я бачив в Інтернеті, як хтось з даху стріляє з автомата Калашникова. І спочатку стріляє в одну сторону по міліції, а потім розвертається - і починає стріляти по мітингувальникам ... Я бачу і чітко розумію, що це була чистої води провокація”, - розповів Клюєв.
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За його словами, зараз ці події розслідують правоохоронці.
На думку глави Адміністрація Президента, в Україні існують провокатори, яким невигідний мир у країні, оскільки, за його словами, як тільки все починає стихати, проявляються провокації і поновлюється протистояння.
Як повідомляв УНІАН, з 18 лютого поновилися протистояння між протестувальниками проти влади та правоохоронцями. У районі 9:00 ранку 20 лютого розпочався інтенсивний снайперський обстріл протестувальників на Майдані. За останніми даними МОЗ, загинули 77 осіб. Майже всі - від кульових поранень у голову, шию і груди. Сотні поранені.