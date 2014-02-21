Клюєв каже, що в мітингувальників і міліцію вчора стріляли провокатори

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам .

”Я вчора без десяти вісім зайшов до себе в кабінет ... Чув стрілянину, ці кулі літали, як бджоли. Я бачив в Інтернеті, як хтось з даху стріляє з автомата Калашникова. І спочатку стріляє в одну сторону по міліції, а потім розвертається - і починає стріляти по мітингувальникам ... Я бачу і чітко розумію, що це була чистої води провокація”, - розповів Клюєв.

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За його словами, зараз ці події розслідують правоохоронці.

На думку глави Адміністрація Президента, в Україні існують провокатори, яким невигідний мир у країні, оскільки, за його словами, як тільки все починає стихати, проявляються провокації і поновлюється протистояння.

Як повідомляв УНІАН, з 18 лютого поновилися протистояння між протестувальниками проти влади та правоохоронцями. У районі 9:00 ранку 20 лютого розпочався інтенсивний снайперський обстріл протестувальників на Майдані. За останніми даними МОЗ, загинули 77 осіб. Майже всі - від кульових поранень у голову, шию і груди. Сотні поранені.