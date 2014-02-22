Закон про повернення до Конституції 2004 року направлений до АП - Кошулинський

Прийнятий Верховною Радою закон про повернення до Конституції в редакції 2004 року направлений до Адміністрації Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на засіданні парламенту заступник голови ВР Руслан Кошулинський.

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Як повідомляв УНІАН, 21 лютого лідери опозиції підписали угоду з Президентом Віктором Януковичем, яка передбачає повернення до Конституції 2004 року з перерозподілом повноважень у бік парламентської республіки, формування нового уряду та призначення дострокових виборів Президента.

У той же день ВР конституційною більшістю ухвалила закон про повернення до Конституції 2004 року.