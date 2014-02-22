Закон про повернення до Конституції 2004 року направлений до АП - Кошулинський

10:47, 22 лютого 2014
Політика
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Про це повідомив сьогодні на засіданні парламенту заступник голови ВР Руслан Кошулинський.

Закон про повернення до Конституції 2004 року, який ухвалила ВР, направили до АП

Прийнятий Верховною Радою закон про повернення до Конституції в редакції 2004 року направлений до Адміністрації Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на засіданні парламенту заступник голови ВР Руслан Кошулинський.

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Як повідомляв УНІАН, 21 лютого лідери опозиції підписали угоду з Президентом Віктором Януковичем, яка передбачає повернення до Конституції 2004 року з перерозподілом повноважень у бік парламентської республіки, формування нового уряду та призначення дострокових виборів Президента.

У той же день ВР конституційною більшістю ухвалила закон про повернення до Конституції 2004 року.

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