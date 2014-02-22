На відкритті з'їзду в Харкові Добкін підкреслив, що не збирається розколювати країну

12:55, 22 лютого 2014
Політика
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Зараз з трибуни з'їзду виступають делегати з різних областей.

В Харькове заверяют, что сепаратизма на съезде не будет / ЕвроМайдан / facebook.com

У Харкові розпочався з’їзд депутатів південно-східних регіонів України та АР Крим.

Як передає кореспондент УНІАН, Президента України Віктора Януковича на з’їзді поки що немає.

У залі Палацу спорту розмістилося кілька тисяч делегатів з’їзду, зокрема, депутати Верховної Ради, керівництво обласних адміністрації та обласних рад Донецької, Луганської, Дніпропетровської областей. Присутні й депутати Держдуми Росії, губернатори кількох російських областей, також генконсул Росії у Харкові Сергій Семенов.

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Голова Харківської ОДА Михайло Добкін, відкриваючи з’їзд, сказав, що на ньому присутні близько 3,5 тис. депутатів з південно-східних регіонів України. Добкін наголосив, що з’їзд не є сепаратистським. «Ми не збираємося розколювати країну, ми збираємося її зберегти», - запевняє він.

Зараз з трибуни з’їзду виступають делегати з різних областей.

На проспекті Маршала Жукова, перед Палацем спорту ведеться трансляція з’їзду на великих екранах, там зібралось кілька тисяч людей. Рух транспорту проспектом перекритий.

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