У Межигір'ї знайшли "чорну бухгалтерію" Януковича: спецквартири та хабарі на тендерах

Як повідомив кореспондент Української правди, активісти збирають їх, щоб оприлюднити.

Серед документів є відомості про додаткову оплату працівникам ДПС у долларах, хабарі на тендерах, видатки на спецквартири та вольєри для страусів.

Як повідомив співробітник УДО, який залишився в Межигір'ї – майор Білоус - останній вертоліт піднімався з території Межигір'я 2 дні тому. При цьому за його словами, в останні дні дуже активно з Межигір'я курсували машини.

Білоус не уточнив, чи були це машини вантажні або легкові.