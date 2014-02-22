У Межигір'ї знайшли "чорну бухгалтерію" Януковича: спецквартири та хабарі на тендерах
14:18, 22 лютого 2014Політика
0
У Межигір'ї знайшли документи, які плавали у воді біля причалу на Дніпрі.
Як повідомив кореспондент Української правди, активісти збирають їх, щоб оприлюднити.
Серед документів є відомості про додаткову оплату працівникам ДПС у долларах, хабарі на тендерах, видатки на спецквартири та вольєри для страусів.
фото Олександр Аронець
Серед знайдених документів також є відомості про надходження коштів від спонсорів, а також витрати на будівництво об'єктів межигір'я. Фото Оксана Коваленко
Як повідомив співробітник УДО, який залишився в Межигір'ї – майор Білоус - останній вертоліт піднімався з території Межигір'я 2 дні тому. При цьому за його словами, в останні дні дуже активно з Межигір'я курсували машини.
Білоус не уточнив, чи були це машини вантажні або легкові.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter