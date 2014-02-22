Збройні сили України залишаються вірними українському народу - заява

Збройні сили України жодним чином не можуть і не будуть втягнуті у політичний конфлікт, залишаються вірними українському народу та продовжують виконувати завдання, покладені на них державою.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України.

"У цей непростий для країни час ми, співробітники Міністерства оборони України, наголошуємо, що були і залишаємося вірними військовій присязі, Конституції України та продовжуємо дотримуватися вимог статутів Збройних сил України та законів, які регламентують діяльність оборонного відомства. Ми глибоко сумуємо з приводу загибелі людей і сподіваємося, що таке більше ніколи не повториться в нашій країні", - сказано у повідомленні.

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Відомство підкреслює, що ЗСУ жодним чином не можуть і не будуть втягнуті у політичний конфлікт.

"Військовослужбовці та працівники Міністерства оборони України залишаються вірними українському народу та продовжують виконувати завдання, покладені на них державою. Слава Україні!", - йдеться у заяві.