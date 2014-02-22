Янукович розповів про свої плани на найближче майбутнє

Президент України Віктор Янукович заявляє, що поїде по південному сходу країни, який поки що менш небезпечний або безпечніший, і зустрічатиметься з людьми.

Про це Янукович заявив у відеокоментарі журналістам, викладеному в мережі Інтернет.

«Що я далі робитиму: я робитиму все, щоб захистити свою країну від розколу, я робитиму все, щоб зупинити кровопролиття. Я ще не знаю, як я це робитиму. Я сьогодні вже багато зустрічався з людьми, радився – у мене була така можливість. Я далі поїду по південному сходу країни, який поки що менш небезпечний або безпечніший. Я продовжуватиму їздити, зустрічатися з людьми», - сказав Янукович.

Читайте такожЯнукович заявляє про державний переворот і не збирається йти відставку (відеозвернення)

«По-перше, я хочу знайти відповіді, що ми далі робитимемо в нашій країні, яким ми підемо шляхом, і, звичайно, та паніка, яка сьогодні охопила, я скажу, нормальних людей і на заході, і на сході, і в центрі. Я бачив, що робиться в Києві. По моїй машині стріляли, але у мене немає страху. Мене охоплює горе за нашу країну. Я відчуваю відповідальність. І що ми далі робитимемо – я буду щодня про це публічно говорити. Щодня», - сказав він.

Янукович заявляє, що залишається на території України, і «я закликатиму всіх міжнародних спостерігачів, всіх посередників, які брали участь у цьому політичному конфлікті, щоб вони зупинили бандитів, це не опозиція – це бандити. Я шукатиму шляхи, я подивлюся на міжнародну реакцію, як вони виконуватимуть свої зобов'язання».

Читайте такожМайдан салютом зустрів інформацію про нібито відставку Януковича

Як зазначив Янукович, «зараз працює міністр закордонних справ. Він поки що легітимний, Леонід Кожара, вчора він мені доповідав, що розмовляв з європейцями, з міністром закордонних справ Польщі, учора увечері дзвонив до Сполучених Штатів, вчора я мав розмову з Президентом Росії Путіним, який мені сказав, що він розмовляв з Президентом США Обамою. І я сподіваюся, що я всі ці дні вестиму ці переговори».