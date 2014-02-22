У Каневі скинули Леніна

Як стало відомо кореспонденту УНІАН з власних джерел, активісти накинули на пам’ятник канат і звалили його на землю. Він удару об землю пластикова скульптура Леніна розлетілася на друзки.

Також сьогодні в Черкаській області місцеві ради обговорюють питання про перейменування вулиць і площ з радянських назв на Героїв Майдану. Крім того, районні та міські ради області приймають рішення про заборону Партії регіонів та Компартії в регіоні та про розпуск фракцій ПР у радах.

Як повідомляв УНІАН, у Черкаській області сьогодні демонтували пам’ятники Леніну у районних центрах, містах: Звенигородка, Лисянка, Христинівка, Маньківці, Сміла, Умань. 21 лютого зняли пам’ятники Леніну у містах Жашків та Корсунь-Шевченківському, а також у селищі Буки Маньківського району області.