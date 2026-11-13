Населення України може скоротитися до 23 млн: демограф розкрив найбільший ризик

Лише за минулий рік через природні причини населення України скоротилося на 300 тис.

Крім виїзду за кордон, населення України скорочується і через природні причини. Про це в етері "Новини.LIVE" розповів демограф, завідувач відділу Інституту демографії НАН Дмитро Шушпанов.

"За ці пів року у нас зареєстровано 73 тис. народжень і при цьому 260 тис. - померлих. Тобто навіть тут ми маємо більше, ніж 180 тис. Минулого року за весь період понад 300 тис. мінус природнього руху. Звичайно, що міграція це більше, але тим не менше", – розповів Шушпанов.

Він наголосив, що населення України може зменшитися не лише до 25, а й навіть до 23 млн людей. Однак усе залежить від тривалості війни і того, наскільки активно в Україну повертатимуться українські біженці.

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Також фахівець зауважив, що після війни значна частка людей може покинути Україну. Зокрема, йдеться про чоловіків, в яких родини живуть за кордоном. Втім, наголошує фахівець, головною проблемою для України є не кількість населення після війни.

"Питання в структурі населення, питання в тому, якого віку населення зараз і якого буде в майбутньому. Ці, умовно кажучи, 25 млн, про які ми говоримо, наскільки воно буде освічене, які будуть якісні характеристики населення. І це викликає особисто у мене найбільше занепокоєння, тому що зараз, за нашими оцінками, частка населення 60+ збільшилась з 24,5% до війни, до майже фактично 30%. Тоді, як частка дітей скорочується з 18% до 14% і ці процеси тривають. Це є найбільш небезпечним в цій ситуації", – наголосив експерт.

Населення України: що відомо

Раніше директорка Інституту демографії та досліджень якості життя Елла Лібанова повідомила, що наразі в Україні проживає близько 28,5 млн людей. Основною причиною скорочення кількості населення є виїзд українців за кордон, зауважила вона.

Тим часом голова Офісу міграційної політики Василь Воскобойник раніше констатував, що демографічна ситуація в Україні є критичною. За його словами, негативна динаміка в народжуваності та смертності, а також міграція призвела до втрати 800 тис. громадян України лише за рік.

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