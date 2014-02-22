Тимошенко прилетіла в Київ

Як передає кореспондент УНІАН, літак, на якому Тимошенко летіла з Харкова, приземлився в аеропорту ”Київ” (Жуляни) близько 19.30.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада України конституційною більшістю ухвалила постанову про звільнення Юлії Тимошенко з-за грат на підставі рішення Європейського суду з прав людини та рішення Комітету міністрів Ради Європи.

Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році.

Вона перебувала в ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові.