У Німеччині закликали ЄС запобігти банкрутству України

Уповноважений уряду ФРН з міжсуспільного співробітництва Німеччини з Росією, країнами Східного партнерства та Центральної Азії Гернот Ерлер (Gernot Erler) закликав Євросоюз терміново надати Україні міжнародну фінансову допомогу, повідомляє Deutsche Welle.

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"ЄС повинен діяти, щоб запобігти банкрутству України", - заявив німецький політик в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag, опублікованому в неділю, 23 лютого. Він уточнив, що Брюссель повинен домовитися про спільні дії з Росією, а також підключити Міжнародний валютний фонд.

Росія призупинила виплату Києву 15-мільярдного кредиту, поки не буде сформовано новий уряд.