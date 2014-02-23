МВФ: Якщо Україна звернеться за економічною чи фінансовою допомогою, ми готові її надати

Міжнародний валютний фонд готовий надати допомогу Україні, якщо її керівництво звернеться за нею.

Про це заявила директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард, повідомляє ИТАР-ТАСС.

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"Україна - член МВФ. Якщо Україна звернеться за допомогою, економічною чи фінансовою, ми готові її надати", - зазначила Лагард. Разом з тим, вона наголосила, що МВФ "потрібен хтось в Україні, з ким можна ці питання обговорювати".

Лагард висловила надію на те, що ситуація в Україні стабілізувалася. "Але будь-яка дискусія передбачає наявність мінімум двох співрозмовників, і МВФ поки що не знає, з ким в Україні розмовляти", - зазначила вона.