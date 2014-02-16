Опозиція проситиме ЄС надати Україні фінансову допомогу для стабілізації економіки - Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявив сьогодні у Києві, виступаючи на Майдані Незалежності на 11-му Народному віче.

“Ми завтра відбуваємо до Берліна. Завтра буде зустріч з Ангелою Меркель. Наше завдання - щоб Євросоюз не просто підтримав Україну словами, нам потрібна політична та економічна допомога”, - сказав Яценюк.

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Він зазначив, що Європейський Союз має зробити для України безвізовий режим, надати інвестиції, щоб Україна не збанкрутіла і провела реформи.

Крім того, зауважив Яценюк, потрібно, щоб Україна «не просто стала членом Європи, а стала членом Євросоюзу. З цим ми поїдемо до Берліна».Він вкотре наголосив, що у вівторок, 18 лютого, у парламенті повинна бути поставлена на голосування постанова про відновлення Конституції у редакції 2004 року, і закликав людей того дня зранку прийти під Верховну Раду, щоб підтримати народних депутатів.

Також Яценюк повідомив, що на вулиці Грушевського Внутрішні війська МВС відійшли від барикад до Будинку уряду.

Народне віче триває, на Майдані виступають активісти та громадські діячі.