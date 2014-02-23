У мережі з'явилися фотографії, як Добкін тікає після з'їзду депутатів

В Інтернет потрапили фотографії втечі голови Харківської облдержадміністрації Михайла Добкіна після з'їзду депутатів південно-східних областей України і Криму.

На фотографії видно, як Добкін у супроводі людей у масках сідає в автобус і їде в невідомому напрямку.

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Нагадаємо, вчора Добкін і Кернес скасували свої виступи в Харкові і терміново поїхали після з'їзду. За неофіційними даними, літак Кернеса полетів у невідомому напрямку.