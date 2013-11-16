Берлусконі стало погано під час виступу перед своїми соратниками

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі під час свого виступу в суботу в Римі на Національній раді його партії "Народ Свободи" ( НС) відчув себе погано і був змушений звернутися за допомогою до лікаря, повідомляє РІА Новини.

У ході свого емоційного виступу, присвяченого реорганізації НС і відродженню руху "Вперед, Італія!", Берлусконі стало зле і він сперся на трибуну, щоб не впасти. Відразу ж на сцену до нього вийшов його лікар Альберто Дзангрілло (Alberto Zangrillo), який спробував відвести колишнього прем'єра зі сцени, але той вирішив завершити промову, яку прихильники партії вітали овацією стоячи. Через пару хвилин підтримати Берлусконі на сцену вийшов і керівник парламентської групи НС у Палаті депутатів Ренато Брунетта (Renato Brunetta).

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Після завершення виступу лікар наполіг, щоб Берлусконі випив склянку води, після чого колишній прем'єр за допомогою охоронця пішов за сцену.

Раніше під час свого виступу екс-прем'єр повідомив, що напередодні не спав всю ніч, в тому числі через те, що його найближчий соратник віце-прем'єр і глава МВС Італії Анджеліно Алфано у п'ятницю ввечері заявив про вихід з НС і створенні власного руху "Нові правоцентристські сили" (НПС).