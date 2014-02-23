У Хмельницькому невідомі стріляли з автобусу по перехожим

Про це кореспонденту УНІАН повідомив командир обласного загону самооборони Юрій Смаль.

Він зазначив, що стрілянина здійснювалася з буса-спрінтера, який проїхався центральними вулицями обласного центру.

“Вчора ми пройшли бойове хрещення. Невідомі намагалися поцілити у наших самооборонівців. Однак їм цього не вдалося зробити. Підозрілий бус був затриманий при в'їзді до Тернополя. У ньому було 10-11 чоловік, в яких була прописка з східних областей України”, - зазначив Смаль.

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Він додав, що відповідну роботу із затриманими проводить тернопільська самооборона.

Смаль зауважив, що загони самооборони Хмельниччини мають повну співпрацю з міліцією та перебувають у підвищеній бойовій готовності.