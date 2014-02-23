У Держдумі РФ на посаді прем'єр-міністра України бачать Тимошенко

У Держдумі Росії вважають, що Юлія Тимошенко на посаді прем'єр-міністра зможе стабілізувати ситуацію в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам у Москві сказав голова комітету у справах СНД, Євразійської інтеграції і зв'язків із співвітчизниками Леонід Слуцький.

«Події в Україні розвиваються з надзвуковою швидкістю. Не виключаю, що Верховна Рада найближчим часом висуне і, можливо, затвердить Юлію Тимошенко кандидатом у прем'єри коаліційного уряду України. Це буде корисно для стабілізації. Там же Тимошенко зможе проявить себе як кандидат у президенти України. Про наміри балотуватися вона вже заявила напередодні», - сказав Слуцький.

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При цьому він запевнив, що якою б складною не була конфігурація влади, яка формується зараз у Києві, українці залишаються для Росії братерським народом, а Україна - одним з перших партнером серед сусідніх держав, як би, за його словами, західні політики не намагалися «ампутувати Україну від Росії, вбити клин між нами і підняти хвилю взаємного неприйняття».

«Україна була і є партнером для нас. Як би не було складно, ми продовжуватимемо діалог з офіційним Києвом, в тому числі і в площині парламентської дипломатії з нашими колегами з Верховної Ради », - зазначив він.