Пшонку бачили вночі в одному з ресторанів Донецька – очевидці

Про це повідомили відвідувачі закладу, пише Радіо Свобода.

Очевидці, які забажали залишитись невідомими, пояснили, що близько десятої години вечора до закладу під’їхало кілька машин представницького класу. Серед пасажирів, за словами відвідувачів, був і Віктор Пшонка. Очевидці стверджують, що він відправився до ресторану, тому адміністрація повідомила, що заклад зачиняється на спецобслуговування. Це було після десятої години вечора і були VIP-відвідувачі в закладі були приблизно годину, потім поїхали в невідомому напрямку.

Адміністратор закладу розповіла Радіо Свобода, що жодних особливих подій у вчорашній роботі ресторану не відбулось.

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«Я навіть не знаю, хто це. У нас був звичайний суботній вечір, відвідувачі гуляли день народження до третьої ночі, на обслуговуванні була єдина зала, де все і відбувалось. Нічого особливого не сталось вночі. Але, я от зараз подивилась в інтернеті, хто це, і можу сказати, що до нас такі люди не приходять, у нас відвідувачі середнього віку, середнього статку, не розумію, навіщо йому було їхати на Гвардійку аж, є купа елітних ресторанів в центрі».

З неофіційних джерел стало відомо, що ресторан належить людям, наближеним до Вілена Шатворяна, народного депутата VII скликання від Партії регіонів, який є вихідцем із Донецька.

За повідомленнями ЗМІ, вчора ввечері Віктор Пшонка намагався перетнути державний кордон, проте йому це не вдалося. Наразі жодних новин про місце перебування Віктора Пшонки немає.