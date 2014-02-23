Ештон у понеділок вирушає в Україну

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, це вже буде четвертий візит Ештон до України за три місяці з часу початку протестів на Євромайдані.

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«Верховний представник Кетрін Ештон поїде до України завтра. В Києві, як очікується, вона зустрінеться з ключовими учасниками процесу і обговорить підтримку Європейським Союзом тривкого врегулювання політичної кризи і заходи по стабілізації економічної ситуації», -, йдеться у повідомленні Європейської Служби зовнішньої дії.

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Раніше у неділю Ештон виступила із заявою, в якій зокрема закликала до захисту єдності, територіальної цілісності України, а також побудови заможнього та демократичного майбутнього для її народу.