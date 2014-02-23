Днями у ВР буде створено нову більшість, яка сформує новий уряд - Турчинов

Про це сказав голова Верховної Ради України Олександр Турчинов в зверненні до українського народу, котре транслював телеканал «Рада».

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Він нагадав, що «до того часу Верховна Рада доручила мені як її голові координувати роботу Кабінету Міністрів в умовах, коли значна частина урядовців зникла у невідомому напрямку».

Турчинов зазначив, що «наше перше завдання на сьогодні - припинити протистояння, відновити управління, керованість і правопорядок в країні, відвести в місця постійної дислокації всі спецпідрозділи та внутрішні війська, гарантувати мир та спокій, не допустити нових жертв, локальних протистоянь та самосудів».

«Маємо дати жорстку відсіч будь-яким проявам сепаратизму та зазіханням на територіальну цілісність України»- додав він.

При цьому наголосив, що ситуація в економіці є дуже складною.

«Те, що залишили нам Янукович з Азаровим, важко назвати навіть руїною. На фоні підйому в світовій економіці, українська - котиться у прірву й знаходиться в переддефолтному стані»- зазначив Турчинов.

За його словами, «оздоровлення економіки - це місія нової владної команди, яку остаточно буде сформовано після президентських виборів».

При цьому додав, що «завдання нового Уряду - зупинити сповзання країни у прірву, стабілізувати валютний курс, гарантувати своєчасні виплати зарплат, пенсій, стипендій, повернути довіру інвесторів, сприяти розвитку підприємств та створенню нових робочих місць».