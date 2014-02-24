США - Росії: військове втручання в Україну було б серйозною помилкою
04:10, 24 лютого 2014Політика
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Радник з національної безпеки США Сюзан Райс заявила, що військове втручання Росії у справи України було б "серйозною помилкою".
США застерегли Росію від військового втручання в Україну / facebook.com
Як повідомляє Радіо Свобода така відповідь Райс дала на прохання ведучого телеканалу NBC прокоментувати гіпотетичний сценарій, за яким Росія могла б застосувати силу для того, щоб вирішити ситуацію в Україні на свою користь.
"Розкол не в інтересах ні України, ні Росії, ні ЄС чи США. Так само не в інтересах ні однієї з цих сторін бачити повернення насильства та ескалації ситуації", - підкреслила вона.
"Не існує ніякого внутрішнього протиріччя між Україною, яка має тривалі історичні і культурні зв'язки з Росією і сучасною Україною, яка прагне тісніше інтегруватися з Європою", - додала Райс.
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