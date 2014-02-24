У лікарнях Києва перебувають 447 осіб, постраждалих під час трагічних подій на Майдані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, за даними Департаменту охорони здоров’я КМДА, станом на 6:00 понеділка, 24 лютого, за період з 18 лютого, до лікарів «швидкої» за медичною допомогою звернулося 675 учасників масових заходів, що відбуваються в центрі столиці. Госпіталізовано 447 осіб.

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Як повідомляв УНІАН, 18 лютого поновилися протистояння між протестувальниками та правоохоронцями. У районі 9:00 ранку 20 лютого розпочався інтенсивний снайперський обстріл протестувальників на Майдані. За останніми даними МОЗ, загинули 82 особи.