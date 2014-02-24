Новий начальник Генштабу Ільїн планував кинути армію проти Майдану

Начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних Сил України Юрій Ільїн за наказом міністра оборони Павла Лєбєдєва вчинив злочин проти українського народу і Конституції, не встигнувши навіть обжитися у новому кабінеті після призначення на посаду Начальника Генштабу 19 лютого, пише «Главком».

Про це свідчать документи, які отримали у своє розпорядження журналісти видання.

У розпорядженні видання є низка шифрограм, розісланих 20 лютого підрозділам української армії за підписом Ільїна, які підтверджують план армійської верхівки кинути військових для придушення революції і розгону Майдану. В тому числі – із застосування зброї.

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Така шифрограма надійшла командувачам 25-ю окремою повітряно-десантною бригадою (Дніпропетровськ), 79-ю окремою аеромобільною бригадою (Миколаїв), 73-м морським центром спеціального призначення (Очаків) та 1-ю окремою бригадою морської піхоти.

Підставою для використання військ проти мирного населення стала інформація Антитерористичного центру при СБУ про те, що нібито майданівці планують захоплення «потенційно небезпечних військових об’єктів, на яких використовується, виготовляється, переробляється, зберігається або транспортується зброя».

Як наслідок, Ільїн своєю шифрограмою фактично засвідчив введення в Україні надзвичайного стану. Згідно з шифрограмою, карт-бланш на такі дії Ільїн отримав від міністра оборони Павла Лєбєдєва.

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«Відповідно до рішення Міністра оборони України щодо залучення сил і засобів Збройних Сил України до участі у антитерористичній операції…», - йдеться в документі. Це – пряма дорога в Гаагу як для Лєбєдєва, так і для Ільїна.

У своїй шифрограмі Ільїн дає також дозвіл на використання зброї.

Одночасно з тим, джерела видання стверджують, що попередній Начальник Генштабу Володимир Замана відмовився виконувати злочинний наказ, і саме тому його оперативно замінили на Ільїна, який був готовий виконувати вказівки міністра Лєбєдєва.